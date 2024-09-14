«Краснодар» сыграл «на ноль» в третьем матче РПЛ подряд

«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» со счётом 2:0 в матче 8-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» сыграл в третьей игре подряд «на ноль» в чемпионате России.

В матче 7-го тура подопечные Мурада Мусаева оказались сильнее «Локомотива» (3:0). В игре 6-го тура «Краснодар» с минимальным счётом обыграл московское «Динамо» (1:0).

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей. В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча пройдёт 21 сентября в 14:00 мск.