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«Краснодар» сыграл «на ноль» в третьем матче РПЛ подряд

«Краснодар» сыграл «на ноль» в третьем матче РПЛ подряд
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«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» со счётом 2:0 в матче 8-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» сыграл в третьей игре подряд «на ноль» в чемпионате России.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 77'    

В матче 7-го тура подопечные Мурада Мусаева оказались сильнее «Локомотива» (3:0). В игре 6-го тура «Краснодар» с минимальным счётом обыграл московское «Динамо» (1:0).

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей. В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча пройдёт 21 сентября в 14:00 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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