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Игрок «Зенита» Алип прокомментировал стычку с защитником ЦСКА Мойзесом в очном матче

Игрок «Зенита» Алип прокомментировал стычку с защитником ЦСКА Мойзесом в очном матче
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о стычке с игроком ЦСКА Мойзесом в очном матче 8-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Я стоял на угловом, никого не трогал, не знал, кого держать. А он (Мойзес. — Прим. «Чемпионата») подошёл, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет — он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему, я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завёлся и побежал. А дальше — вы сами видели, что получилось — по жёлтой карточке получили», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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