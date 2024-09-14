Игрок «Зенита» Алип прокомментировал стычку с защитником ЦСКА Мойзесом в очном матче

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о стычке с игроком ЦСКА Мойзесом в очном матче 8-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

«Я стоял на угловом, никого не трогал, не знал, кого держать. А он (Мойзес. — Прим. «Чемпионата») подошёл, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет — он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему, я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завёлся и побежал. А дальше — вы сами видели, что получилось — по жёлтой карточке получили», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.