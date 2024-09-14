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Карпин: если скажу про судейство с «Краснодаром», то меня пожизненно дисквалифицируют

Карпин: если скажу про судейство с «Краснодаром», то меня пожизненно дисквалифицируют
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 77'    

— Сегодня была духота, жара и тайфун у ворот «Краснодара», почему не забили?
— Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли.

— Что скажете о судействе?
— Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу [хотя бы] 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и всё расскажу про них, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

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