В ЦСКА отреагировали на стычку Мойзеса и Алипа в матче с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал стычку защитника красно-синих Мойзеса и игрока «Зенита» Нуралы Алипа в очном матче 8-го тура РПЛ, который закончился со счётом 0:1.

«Сегодняшний эпизод с Алипом заставляет переосмыслить историю взаимоотношений с игроком, которая, к сожалению, началась ещё весной, когда жуткую травму получил Слава Тороп. Тогда мы не поддержали футбольную общественность, согласившись с тем, что столкновение могло нести случайный игровой характер. Однако сегодняшний эпизод объяснить чем-то рациональным нельзя. Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? Что диктовало такое поведение?

И, кстати, только эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, если, конечно, не считать реакцией компенсацию четырёх минут к матчу, — это позабавило всех в нашей команде. Только замен во втором тайме было восемь штук», — написал Брейдо в телеграм-канале.

ЦСКА после этой игры занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.