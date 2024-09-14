Алдонин: поражение «Зениту» — неприятный удар ЦСКА, но положительные моменты тоже есть

Российский тренер Евгений Алдонин высказался о поражении московского ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

«Ребята стараются, в первом тайме ЦСКА показал интенсивный футбол. Много подборов, отборов. «Зенит» вообще ничего не показал в первой половине игры, одна неплохая атака завершилась голом. Но в таких больших матчах бывает, что один момент всё решает. У ЦСКА были хорошие подходы, дальние удары. Но на табло 0:1.

Я говорил, что этот матч покажет, за что ЦСКА будет бороться. Поражение — неприятный удар. Стремление победить, желание, конечно, может быть положительным фактором. Хорошие моменты есть, однако необходимо извлекать максимум», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.