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Капитан «Краснодара» Сперцян прокомментировал победу над «Ростовом»

Капитан «Краснодара» Сперцян прокомментировал победу над «Ростовом»
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». «Быки» выиграли со счётом 2:0, а оба мяча забил Сперцян.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 77'    

«Была открытая игра. «Ростов» — очень тяжёлый соперник, команда всегда прессингует и играет в интересный футбол. Было тяжеловато. Хорошо, что мы забили. Стас [Агкацев] выручал, все дисциплинированно сыграли в обороне. Хорошо, что матч закончился так, и мы реализовали свои моменты. Мы всегда настроены по‑боевому и подсказываем друг другу. Каждый гол — заслуга не одного игрока, а всей команды», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей.

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