Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей РПЛ 14 сентября

Результаты матчей РПЛ 14 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 14 сентября:

«Оренбург» — «Локомотив» Москва — 2:4;
«Факел» — «Пари НН» – 0:0;
ЦСКА — «Зенит» — 0:1;
«Краснодар» — «Ростов» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков в восьми встречах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 18 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 18 очков после аналогичного количества игр. В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» (5) и воронежский «Факел» (5).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
В ЦСКА отреагировали на стычку Мойзеса и Алипа в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android