Сегодня, 14 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 14 сентября:

«Оренбург» — «Локомотив» Москва — 2:4;

«Факел» — «Пари НН» – 0:0;

ЦСКА — «Зенит» — 0:1;

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков в восьми встречах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 18 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 18 очков после аналогичного количества игр. В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» (5) и воронежский «Факел» (5).