«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд» в матче саудовской Про-лиги

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Хиляль». «Аль-Хиляль» разгромил соперника с счётом 3:0.

На 55-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари, которому ассистировал полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 80-й минуте удвоил преимущество «Аль-Хиляля» нападающий Александр Митрович с передачи Аль-Давсари. На 90+10-й минуте Митрович оформил дубль, а Аль-Давсари отдал вторую голевую передачу в игре.

После этого матча в активе «Аль-Хиляля» стало девять очков. Подопечные Жорже Жезуша занимают первое место в турнирной таблице. «Эр-Рияд» с четырьмя очками располагается на восьмой строчке.