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«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд» в матче саудовской Про-лиги

«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд» в матче саудовской Про-лиги
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Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Хиляль». «Аль-Хиляль» разгромил соперника с счётом 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 21:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Аль-Давсари – 53'     0:2 Митрович – 80'     0:3 Митрович – 90+10'    

На 55-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари, которому ассистировал полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 80-й минуте удвоил преимущество «Аль-Хиляля» нападающий Александр Митрович с передачи Аль-Давсари. На 90+10-й минуте Митрович оформил дубль, а Аль-Давсари отдал вторую голевую передачу в игре.

После этого матча в активе «Аль-Хиляля» стало девять очков. Подопечные Жорже Жезуша занимают первое место в турнирной таблице. «Эр-Рияд» с четырьмя очками располагается на восьмой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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