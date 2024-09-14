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Форвард «Зенита» Лусиано Гонду назвал своего кумира среди аргентинских футболистов

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду назвал своего кумира среди аргентинских футболистов
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду назвал своего кумира среди аргентинских футболистов.

— Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?
— Месси.

— За всю историю?
— Могу двух назвать: [Диего] Марадона и [Лионель] Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так — двоих.

— Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?
— Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи. Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет, — сказал Гонду в видео на Youtube-канале «Зенита».

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