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Агент Гонду оценил старт своего клиента в «Зените» после победных мячей с ЦСКА и «Пари НН»

Агент Гонду оценил старт своего клиента в «Зените» после победных мячей с ЦСКА и «Пари НН»
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Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда «Зенита» Лусиано Гонду, оценил выступление аргентинского нападающего в чемпионате России после перехода в санкт-петербургский клуб.

— Можете сказать, что Лусиано — лучший нападающий РПЛ?
— Я не настолько хорошо знаю других нападающих, чтобы сказать это, но Лусиано — лучший, — приводит слова Гони Metaratings.

Напомним, нападающий провёл за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге два матча, в которых забил три мяча. Гонду отметился дублем во встрече с «Пари НН» (2:0) и записал на свой счёт победный гол в игре с ЦСКА (1:0). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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