«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды не смогли забить друг другу голов в первые 45 минут.

«Реал Сосьедад» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.