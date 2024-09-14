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Результаты матчей Бундеслиги 14 сентября

Результаты матчей Бундеслиги 14 сентября
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Сегодня, 14 сентября, в 3-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли шесть матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Бундеслиги 14 сентября:

«Хоффенхайм» — «Байер» — 1:4;
«РБ Лейпциг» — «Унион» — 0:0;
«Боруссия» М — «Штутгарт» — 1:3;
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф — 1:2;
«Фрайбург» — «Бохум» — 2:1;
«Хольштайн» — «Бавария» — 1:6

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025 занимает мюнхенская «Бавария», которая после трёх матчей набрала девять очков. На второй строчке располагается «Боруссия» Д, в активе которой семь очков. Следом идёт «РБ Лейпциг», у которого также семь очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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