Сегодня, 14 сентября, в 3-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли шесть матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Бундеслиги 14 сентября:

«Хоффенхайм» — «Байер» — 1:4;

«РБ Лейпциг» — «Унион» — 0:0;

«Боруссия» М — «Штутгарт» — 1:3;

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф — 1:2;

«Фрайбург» — «Бохум» — 2:1;

«Хольштайн» — «Бавария» — 1:6

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025 занимает мюнхенская «Бавария», которая после трёх матчей набрала девять очков. На второй строчке располагается «Боруссия» Д, в активе которой семь очков. Следом идёт «РБ Лейпциг», у которого также семь очков.