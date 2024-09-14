«Эвертон» потерпел поражения в двух матчах АПЛ подряд, выигрывая 2:0
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«Эвертон» потерпел поражения в двух матчах английской Премьер-лиги подряд, ведя по ходу матча с преимуществом в два мяча. Сегодня, 14 сентября, «Эвертон» уступил «Астон Вилле» со счётом 2:3 в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Макнил – 16' 0:2 Калверт-Льюин – 27' 1:2 Уоткинс – 36' 2:2 Уоткинс – 58' 3:2 Дуран – 76'
На 16-й минуте счёт открыл вингер «Эвертона» Дуайт Макнил. Следующим отметился также игрок «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забив гол на 27-й минуте. Один мяч «Астон Виллы» на 36-й минуте отыграл нападающий Олли Уоткинс. На 58-й минуте Уоткинс сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте форвард Джон Дуран принёс «Астон Вилле» победу — 3:2.
В прошлом туре чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Борнмуту» со счётом 2:3. При этом «Борнмут» забил свой первый мяч только на 87-й минуте.
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