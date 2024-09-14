«Эвертон» потерпел поражения в двух матчах АПЛ подряд, выигрывая 2:0

«Эвертон» потерпел поражения в двух матчах английской Премьер-лиги подряд, ведя по ходу матча с преимуществом в два мяча. Сегодня, 14 сентября, «Эвертон» уступил «Астон Вилле» со счётом 2:3 в матче 4-го тура чемпионата Англии.

На 16-й минуте счёт открыл вингер «Эвертона» Дуайт Макнил. Следующим отметился также игрок «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забив гол на 27-й минуте. Один мяч «Астон Виллы» на 36-й минуте отыграл нападающий Олли Уоткинс. На 58-й минуте Уоткинс сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте форвард Джон Дуран принёс «Астон Вилле» победу — 3:2.

В прошлом туре чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Борнмуту» со счётом 2:3. При этом «Борнмут» забил свой первый мяч только на 87-й минуте.