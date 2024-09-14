Газзаев: в плане комплектации состава нашим клубам надо ориентироваться на «Локомотив»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о приглашении легионеров в российские клубы в условиях отстранения от международных соревнований.

«Мне кажется, нет никакой надобности в подписании легионеров, так как мы находимся в изоляции. У нас же есть пример «Локомотива», который укомплектован российскими игроками и показывает хороший результат и хорошую игру. Когда-то клуб сделал ставку на того же Глушенкова, который сейчас ярко проявляет себя в «Зените».

Моё мнение, что в плане комплектации состава нашим клубам надо ориентироваться на «Локомотив». Но я не против того, чтобы в наш чемпионат приезжали иностранцы высокого уровня, которые реально способы усилить нашу лигу. Я именно против подписания второстепенных легионеров нашими клубами», — приводит слова Газзаева Metaratings.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.