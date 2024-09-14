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Результаты матчей АПЛ 14 сентября

Результаты матчей АПЛ 14 сентября
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Сегодня, 14 сентября, в 4-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 прошли восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей АПЛ 14 сентября:

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3;
«Брайтон» — «Ипсвич» — 0:0;
«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 2:2;
«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Ноттингем» — 0:1;
«Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 2:1;
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:2;
«Борнмут» — «Челси» — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Манчестер Сити», набравший 12 очков за четыре матча. Вторую строчку занимает «Ливерпуль» (9). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (9).

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