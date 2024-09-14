Сегодня, 14 сентября, в 10-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 14 сентября:

«Алания» — КАМАЗ — 0:2;

«Черноморец» — «Енисей» — 2:1;

«Сочи» — «Ротор» — 0:0.

В воскресенье, 15 сентября, состоятся ещё четыре встречи 10-го тура. «Уфа» сыграет с «Родиной», «СКА-Хабаровск» примет «Нефтехимик», «Тюмень» встретится с «Соколом», а «Чайка» — с «Шинником».

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет тульский «Арсенал», набравший 19 очков. На второй строчке находится «Урал» с 18 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо» (17).