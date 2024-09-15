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Главный тренер «Баварии» Компани высказался о разгромной победе над «Хольштайн Киль»

Главный тренер «Баварии» Компани высказался о разгромной победе над «Хольштайн Киль»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (6:1).

Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 1'     0:2 Кейн – 7'     0:3 Ремберг – 13'     0:4 Кейн – 43'     0:5 Олисе – 65'     1:5 Гигович – 82'     1:6 Кейн – 90+1'    

«Мы не обращаем внимания на турнирную таблицу. Сегодня мы одержали отличную победу и показали хорошую игру. Этот успех важен для нашего менталитета. С самого начала предсезонки у нас был правильный настрой. Сегодня мы убедились, что у нас сильный состав, и нам нужно продолжать в том же духе.

Что касается давления, то для меня приоритетом являются игроки. То, что происходит вокруг клуба, не имеет значения. Моя задача — работать с командой. Когда мы выигрываем и играем хорошо, я счастлив. Если нет — мне плохо спится. В остальном я сплю спокойно, независимо от обстоятельств вокруг клуба», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

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