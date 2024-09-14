«Челси» одержал минимальную победу над «Борнмутом» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор. «Челси» победил «Борнмут» со счётом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку.

«Борнмут» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Челси» находится на седьмой строчке, заработав семь очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Борнмут» встретится с «Ливерпулем» (21 сентября), а «Челси» — с «Вест Хэмом» (21 сентября).