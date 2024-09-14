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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Мбаппе отличился на 75-й минуте

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Мбаппе отличился на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:2.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

Команды не смогли забить друг другу голы в первые 45 минут. На 58-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе также с пенальти.

«Реал Сосьедад» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.

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