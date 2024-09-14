«ПСЖ» уверенно победил «Брест» в матче 4-го тура Лиги 1

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

На 29-й минуте счёт в матче открыл вингер «Бреста» Ромен дель Кастильо, реализовав 11-метровый удар. Затем отличился нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Полузащитник Фабиан Руис вывел «ПСЖ» вперёд, забив на 73-й минуте. Окончательный счёт во встрече установил Усман Дембеле, оформив дубль — 3:1.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав три очка за аналогичное количество игр. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Реймсом» (21 сентября), а «Брест» — с «Тулузой» (22 сентября).