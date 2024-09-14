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«ПСЖ» уверенно победил «Брест» в матче 4-го тура Лиги 1

«ПСЖ» уверенно победил «Брест» в матче 4-го тура Лиги 1
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Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Брест
Брест
0:1 дель Кастильо – 29'     1:1 Дембеле – 42'     2:1 Руис – 73'     3:1 Дембеле – 74'    

На 29-й минуте счёт в матче открыл вингер «Бреста» Ромен дель Кастильо, реализовав 11-метровый удар. Затем отличился нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Полузащитник Фабиан Руис вывел «ПСЖ» вперёд, забив на 73-й минуте. Окончательный счёт во встрече установил Усман Дембеле, оформив дубль — 3:1.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав три очка за аналогичное количество игр. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Реймсом» (21 сентября), а «Брест» — с «Тулузой» (22 сентября).

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