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«Милан» разгромил «Венецию» в матче 4-го тура Серии А

«Милан» разгромил «Венецию» в матче 4-го тура Серии А
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Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Милан» и «Венеция». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Ди Марко. «Милан» разгромил соперника со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
4 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Эрнандес – 2'     2:0 Фофана – 16'     3:0 Пулишич – 25'     4:0 Абрахам – 29'    
Удаления: нет / Кавилья – 73'

На второй минуте счёт открыл защитник «Милана» Тео Эрнандес, которому ассистировал Рафаэл Леау. На 16-й минуте забил полузащитник «Милана» Юссуф Фофана с передачи нападающего Кристиана Пулишича. На 25-й минуте отличился уже сам Пулишич, реализовав пенальти. На 29-й минуте забил форвард «Милана» Тэмми Абрахам также пенальти.

После этого матча в активе «Милана» стало пять очков. Подопечные Паулу Фонсеки занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А после четырёх матчей. «Венеция» с одним очком располагается на последней, 20-й строчке.

Турнирная таблица Серии А
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