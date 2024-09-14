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«Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» благодаря двум голам с пенальти в матче Ла Лиги

«Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» благодаря двум голам с пенальти в матче Ла Лиги
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Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

Команды не смогли забить друг другу голов в первые 45 минут. На 58-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, реализовав пенальти. На 75-й минуте с пенальти забил нападающий гостей Килиан Мбаппе.

После этой победы мадридский «Реал» набрал 11 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с четырьмя очками идёт 17-м. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.

Турнирная таблица Ла Лиги
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