«Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» благодаря двум голам с пенальти в матче Ла Лиги

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

Команды не смогли забить друг другу голов в первые 45 минут. На 58-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, реализовав пенальти. На 75-й минуте с пенальти забил нападающий гостей Килиан Мбаппе.

После этой победы мадридский «Реал» набрал 11 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с четырьмя очками идёт 17-м. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.