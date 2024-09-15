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«АЗ Алкмар» разгромил «Херенвен» со счётом 9:1 в матче чемпионата Нидерландов

«АЗ Алкмар» разгромил «Херенвен» со счётом 9:1 в матче чемпионата Нидерландов
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Завершился матч 5-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Херенвен». Команды играли на стадионе «АФАС» в Алкмаре (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандером ван дер Эйком. «АЗ Алкмар» одержал победу со счётом 9:1.

Нидерланды — Эредивизия . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
Окончен
9 : 1
Херенвен
Херенвен
1:0 Мейнанс – 4'     1:1 Brouwers – 19'     2:1 Пэрротт – 23'     3:1 Пэрротт – 48'     4:1 Пэрротт – 50'     5:1 Пэрротт – 56'     6:1 Садик – 72'     7:1 Мердинк – 75'     8:1 Белич – 82'     9:1 Бюрместер – 85'    

В составе хозяев отличились Свен Мейнанс, Трой Пэрротт (четырежды), Ибрахим Садик, Мекс Мердинк, Кристиян Белич и Зико Бюрместер. За «Херенвен» забил Люк Брауэрс.

«АЗ Алкмар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Херенвен» (4) располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «ПСВ Эйндховен» (15).

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