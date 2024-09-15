«АЗ Алкмар» разгромил «Херенвен» со счётом 9:1 в матче чемпионата Нидерландов

Завершился матч 5-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Херенвен». Команды играли на стадионе «АФАС» в Алкмаре (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандером ван дер Эйком. «АЗ Алкмар» одержал победу со счётом 9:1.

В составе хозяев отличились Свен Мейнанс, Трой Пэрротт (четырежды), Ибрахим Садик, Мекс Мердинк, Кристиян Белич и Зико Бюрместер. За «Херенвен» забил Люк Брауэрс.

«АЗ Алкмар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Херенвен» (4) располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «ПСВ Эйндховен» (15).