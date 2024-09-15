В матче «Борнмут» — «Челси» был поставлен рекорд АПЛ по количеству жёлтых карточек за игру

В матче 4-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Борнмут» и «Челси», был установлен рекорд английской Премьер-лиги по количеству жёлтых карточек за игру, сообщает Opta Sport. Главный арбитр показал в общей сложности показал 14 предупреждений.

Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор. «Челси» победил «Борнмут» со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку.

«Борнмут» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Челси» находится на седьмой строчке, заработав семь очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Борнмут» встретится с «Ливерпулем» (21 сентября), а «Челси» — с «Вест Хэмом» (21 сентября).