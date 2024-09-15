Вчера, 14 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Примеры 14 сентября:

«Мальорка» — «Вильярреал» — 1:2;

«Эспаньол» — «Алавес» – 3:2;

«Севилья» — «Хетафе» — 1:0;

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид — 0:2.

Первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2024/2025 занимает каталонская «Барселона», которая набрала 12 очков в пяти встречах. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 11 очков после пяти матчей. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», набравший также 11 очков после аналогичного количества игр. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (1) и «Лас-Пальмас» (2).