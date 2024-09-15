Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ростовом» в матче 8-го тура РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Тяжелая игра. Мы понимали, что будет обоюдная игра за преимущество владения. Была задача не дать сопернику легко чувствовать себя на футбольном поле. Всегда можно найти вещи, над которыми можно работать. Была игра на встречных курсах. Два мяча забили и не пропустили — довольны», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей.