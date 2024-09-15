Вчера, 14 сентября, в 4-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги 1 14 сентября:

«Марсель» — «Ницца» — 2:0;

«Осер» — «Монако» – 0:3;

«ПСЖ» — «Брест» — 3:1.

Первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025 занимает «Пари Сен-Жермен», набрав 12 очков в четырёх встречах. На второй строчке располагается «Марсель», заработавший 10 очков после четырёх матчей. Замыкает тройку лидеров «Монако», набравший также 10 очков после аналогичного количества игр. В зоне вылета располагаются «Анже» (0) и «Монпелье» (1).