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«Первые 20 минут нам было тяжело». Тен Хаг — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном»

«Первые 20 минут нам было тяжело». Тен Хаг — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча 4-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 де Лигт – 35'     0:2 Рашфорд – 41'     0:3 Гарначо – 90+6'    
Удаления: Стивенс – 79' / нет

«Первые 20 минут нам было тяжело, но так часто бывает в таких играх. Как только Андре Онана отбил пенальти и сразу после этого забил Лигт, игра полностью стала принадлежать нам, и с этого момента мы доминировали в матче.

Я думаю, мы должны были забить раньше, у нас были шансы, и мы контролировали ход игры. Также у нас было несколько хороших моментов, чтобы забить третий гол раньше», — приводит слова тен Хага пресс-служба английского клуба.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» пребывает на 19-й строчке, не набрав ни одного очка.

Турнирная таблица АПЛ
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