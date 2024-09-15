«Первые 20 минут нам было тяжело». Тен Хаг — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча 4-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).

«Первые 20 минут нам было тяжело, но так часто бывает в таких играх. Как только Андре Онана отбил пенальти и сразу после этого забил Лигт, игра полностью стала принадлежать нам, и с этого момента мы доминировали в матче.

Я думаю, мы должны были забить раньше, у нас были шансы, и мы контролировали ход игры. Также у нас было несколько хороших моментов, чтобы забить третий гол раньше», — приводит слова тен Хага пресс-служба английского клуба.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» пребывает на 19-й строчке, не набрав ни одного очка.