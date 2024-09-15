Фото: футболист «Челси» отпраздновал гол с воздушным шариком

Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку отпраздновал гол необычным способом в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом» (1:0). Футболист надул воздушный шарик.

Кристофер Нкунку отличился на 86-й минуте матча. Ему ассистировал новичок «Челси» Джейдон Санчо, который дебютировал в составе «синих» после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, заработав семь очков за четыре матча. В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Вест Хэм Юнайтед» 21 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.