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Фото: футболист «Челси» отпраздновал гол с воздушным шариком

Фото: футболист «Челси» отпраздновал гол с воздушным шариком
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Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку отпраздновал гол необычным способом в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом» (1:0). Футболист надул воздушный шарик.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Нкунку – 86'    

Кристофер Нкунку отличился на 86-й минуте матча. Ему ассистировал новичок «Челси» Джейдон Санчо, который дебютировал в составе «синих» после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, заработав семь очков за четыре матча. В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Вест Хэм Юнайтед» 21 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

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