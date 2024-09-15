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Сперцян огорчал Карпина, Галицкий наблюдал за победой «Краснодара». Яркие фото с матча

Сперцян огорчал Карпина, Галицкий наблюдал за победой «Краснодара». Яркие фото с матча
«Краснодар» — «Ростов»
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14 сентября в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Мурада Мусаева.

Таким образом, «Краснодар» сыграл в третьей игре подряд «на ноль» в чемпионате России.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей. В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча пройдёт 21 сентября, начало в 14:00 мск.

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