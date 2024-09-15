Фото: игрок «Байера» Бонифасе спустил шорты перед фанатами, празднуя забитый мяч

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе после забитого мяча на 75-й минуте матча 3-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (4:1) побежал к болельщикам и спустил перед ними шорты, празднуя свой гол.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

На 17-й минуте счёт в матче открыл игрок «Байера» Мартен Терье. На 30-й минуте нападающий Виктор Бонифасе удвоил преимущество «Байера». На 37-й минуте забил нападающий «Хоффенхайма» Мергим Бериша. На 71-й минуте отметился полузащитник «Байера» Флориан Вирц, реализовав пенальти.

После этой победы «Байер» набрал шесть очков. Подопечные Хаби Алонсо занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги после четырёх матчей. «Хоффенхайм» с тремя очками расположился на 12-й строчке.