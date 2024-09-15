Фото: игрок «Байера» Бонифасе спустил шорты перед фанатами, празднуя забитый мяч
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Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе после забитого мяча на 75-й минуте матча 3-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (4:1) побежал к болельщикам и спустил перед ними шорты, празднуя свой гол.
Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Терье – 17' 0:2 Бонифасе – 30' 1:2 Бериша – 37' 1:3 Вирц – 72' 1:4 Бонифасе – 75'
Фото: Alex Grimm/Getty Images
На 17-й минуте счёт в матче открыл игрок «Байера» Мартен Терье. На 30-й минуте нападающий Виктор Бонифасе удвоил преимущество «Байера». На 37-й минуте забил нападающий «Хоффенхайма» Мергим Бериша. На 71-й минуте отметился полузащитник «Байера» Флориан Вирц, реализовав пенальти.
После этой победы «Байер» набрал шесть очков. Подопечные Хаби Алонсо занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги после четырёх матчей. «Хоффенхайм» с тремя очками расположился на 12-й строчке.
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