Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал поражение от «Ноттингема»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в матче 4-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1). Отметим, что это поражение стало первых для клуба под руководством нидерландского специалиста.

«Я думаю, единственное, на что мы могли повлиять, это владение мячом, потому что они играли со множеством длинных передач, так что если потом забираешь мяч, то нужно пройти мимо 11 игроков. У нас было много владения мячом, но нам удалось создать только три-четыре довольно хороших момента, так что этого явно недостаточно, если так много владения мячом. Если мы так много играем на их половине поля, нам нужно играть намного лучше. Мы так много раз теряли мяч в простых ситуациях. Вот, я думаю, основная история игры: владение мячом недостаточно качественное», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».