Гарри Кейн побил рекорд Эрлинга Холанда в чемпионате Германии
Поделиться
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн быстрее всех в Бундеслиге набрал 50 очков по системе гол+пас. Для этого англичанину понадобилось 35 игр, сообщает OptaFranz в социальной сети X.
Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 1' 0:2 Кейн – 7' 0:3 Ремберг – 13' 0:4 Кейн – 43' 0:5 Олисе – 65' 1:5 Гигович – 82' 1:6 Кейн – 90+1'
Предыдущий рекорд принадлежал Эрлингу Холанду, которому понадобилось 44 матча.
В матче третьего тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Хольштайн» со счётом 6:1. В этой встрече Кейн оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу.
Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 100 млн.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
02:16
-
02:09
-
02:02
-
02:00
-
01:43
-
00:54
-
00:50
-
00:45
-
00:37
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:15
-
00:14
-
00:01
- 14 сентября 2024
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:35
-
23:23
-
23:18
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:08
-
22:57
-
22:52
-
22:43
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
22:12
-
22:10