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Гарри Кейн побил рекорд Эрлинга Холанда в чемпионате Германии

Гарри Кейн побил рекорд Эрлинга Холанда в чемпионате Германии
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн быстрее всех в Бундеслиге набрал 50 очков по системе гол+пас. Для этого англичанину понадобилось 35 игр, сообщает OptaFranz в социальной сети X.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 1'     0:2 Кейн – 7'     0:3 Ремберг – 13'     0:4 Кейн – 43'     0:5 Олисе – 65'     1:5 Гигович – 82'     1:6 Кейн – 90+1'    

Предыдущий рекорд принадлежал Эрлингу Холанду, которому понадобилось 44 матча.

В матче третьего тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Хольштайн» со счётом 6:1. В этой встрече Кейн оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу.

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 100 млн.

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