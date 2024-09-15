Килиан Мбаппе высказался о своей форме после гола в ворота «Реала Сосьедад»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей форме на старте сезона после матча 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Матч выдался тяжёлым, но в итоге мы победили. Мы играли против отличной команды и возвращаемся домой с прекрасной победой.

Что касается моей формы? С каждой игрой я чувствую себя лучше. Понимаю, что нужно команде, тренеру и моим товарищам по команде, и уверен, что во вторник смогу помочь своей команде и начать Лигу чемпионов с победы», — приводит слова Мбаппе Marca со ссылкой на интервью в эфире клубного ТВ.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков. На счету Мбаппе три гола в пяти матчах Ла Лиги.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: