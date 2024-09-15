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«Атланта Юнайтед» вновь не указала флаг России возле фамилии Алексея Миранчука

«Атланта Юнайтед» вновь не указала флаг России возле фамилии Алексея Миранчука
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«Атланта Юнайтед» вновь не указала российский флаг возле фамилии Алексея Миранчука в заявке команды на матч МЛС. 15 сентября «Атланта» встретится с «Нэшвиллом».

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Нэшвилл
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист попал в стартовый состав команды.

Напомним, ранее «Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии Миранчука в предыдущем матче МЛС с «Шарлоттом» (1:0).

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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