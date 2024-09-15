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Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, кто должен бить пенальти в «Реале»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, кто должен бить пенальти в «Реале»
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о том, кто должен бить пенальти в составе «сливочных». Напомним, в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0) оба гола мадридский клуб забил с пенальти. Первым к точке подошёл Винисиус Жуниор, а второй одиннадцатиметровый реализовал француз.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

«Мы с Винисиусом стараемся искать друг друга на поле во время матчей и тренировок. Он прекрасный футболист, многое сделал для «Реала», и я очень рад, что играю вместе с ним. Пенальти? Важнее всего не то, кто исполняет пенальти, а то, что мы реализовали все четыре», — приводит слова Мбаппе Marca со ссылкой на интервью в эфире клубного ТВ.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков. На счету Мбаппе три гола в пяти матчах Ла Лиги, два из которых забито с пенальти. Винисиус отличился двумя голами и тремя результативными передачами на старте сезона-2024/2025. Оба гола бразильца также забиты с пенальти.

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