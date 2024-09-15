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Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в матче с «Реалом Сосьедад»

Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в матче с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе после матча 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0).

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

«Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра», — приводит слова Мбаппе Marca со ссылкой на интервью в эфире клубного ТВ.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков. На счету Мбаппе три гола в пяти матчах Ла Лиги.

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