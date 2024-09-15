Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе после матча 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра», — приводит слова Мбаппе Marca со ссылкой на интервью в эфире клубного ТВ.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков. На счету Мбаппе три гола в пяти матчах Ла Лиги.

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