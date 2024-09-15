Черчесов объяснил, почему в сборной России работать легче, чем со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о том, почему ему было легче работать в сборной России, чем с нынешней национальной командой.

«Надо сказать, что здесь немного сложнее, чем было в сборной России. В Москве столько команд, что редко надо было куда-то ехать. В туре несколько игр в столице, можно тех или этих спокойно посмотреть. Здесь у «Астаны» стадион ремонтируется, а так бы тоже было комфортнее. Теперь приходится летать. Вот сейчас с помощниками определимся, как это организационно сделать, и тогда будет легче. И телевидение никто не отменял.

Недавно меня спросили про игру «Зенит» — «Спартак». Я ответил, что смотрел «Елимай», а для этого матча у меня времени не было. Есть интернет, я занимаюсь своими просмотрами, тем более непосредственно перед играми», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, сборная Казахстана на прошлой неделе сыграла вничью с командой Норвегии со счётом 0:0 в домашнем матче Лиги наций. В понедельник команда Черчесова на выезде потерпела поражение от сборной Словении — 0:3. После двух туров казахстанцы занимают последнее место в группе 3.

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