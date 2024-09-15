«Атланта Юнайтед»: Алексей Миранчук получил дополнительную охрану

«Атланта Юнайтед» пошутила про российского полузащитника Алексея Миранчука. Когда россиянин заходил на стадион на предстоящий матч МЛС с «Нэшвиллом», Миранчук активно здоровался с фанатами и рядом с ним находился одноклубник Шандре Силва, который играл роль охранника.
«Новая звезда в городе. Алексей получил дополнительную охрану», — написано в официальном аккаунте команды в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав команды на матч с «Нэшвиллом».
«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире