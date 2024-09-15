Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Антверпен — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов назвал причину замены Тикнизяна в перерыве матча «Локомотива» с «Оренбургом»

Галактионов назвал причину замены Тикнизяна в перерыве матча «Локомотива» с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о замене защитника Наира Тикнизяна на нападающего Вадима Ракова в перерыве матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 61'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+6'    

— Замена Тикнизяна в перерыве планировалась?
— У нас была дилемма: либо Сергей Пиняев начнёт, либо Тикнизян. Наир был в таком хорошем игровом тонусе, потому что провёл полный матч с Латвией и 60 минут с Македонией, приехал, успел восстановиться. На предыгровой тренировке у него была лёгкость. С учётом ещё и того, что «Оренбург» очень много атакует флангами, нам Самошников и Тикнизян нужны были, чтобы задвоить эти фланги, чтобы они больше помогали в оборонительной работе. Они со своей ролью справились. У Наира были хорошие контратаки, он и отрабатывал.

Уровень готовности мы распределили по тайму. Вышел Раков, потому что нам нужен был игрок комбинационного плана, который смещается в середину, и потом вышел Пиняев, который свой отрезок провёл очень неплохо, активно, дал и скорость в атаке, и своим дриблингом проявил остроту у ворот соперника, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал подписание Сесара Монтеса

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android