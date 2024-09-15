Галактионов назвал причину замены Тикнизяна в перерыве матча «Локомотива» с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о замене защитника Наира Тикнизяна на нападающего Вадима Ракова в перерыве матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).

— Замена Тикнизяна в перерыве планировалась?

— У нас была дилемма: либо Сергей Пиняев начнёт, либо Тикнизян. Наир был в таком хорошем игровом тонусе, потому что провёл полный матч с Латвией и 60 минут с Македонией, приехал, успел восстановиться. На предыгровой тренировке у него была лёгкость. С учётом ещё и того, что «Оренбург» очень много атакует флангами, нам Самошников и Тикнизян нужны были, чтобы задвоить эти фланги, чтобы они больше помогали в оборонительной работе. Они со своей ролью справились. У Наира были хорошие контратаки, он и отрабатывал.

Уровень готовности мы распределили по тайму. Вышел Раков, потому что нам нужен был игрок комбинационного плана, который смещается в середину, и потом вышел Пиняев, который свой отрезок провёл очень неплохо, активно, дал и скорость в атаке, и своим дриблингом проявил остроту у ворот соперника, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.

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