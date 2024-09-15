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Лионель Месси впервые за два месяца вышел на поле в матче МЛС

Лионель Месси впервые за два месяца вышел на поле в матче МЛС
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». Аргентинец впервые за два месяца вышел на поле. Месси восстанавливался после травмы связок голеностопа.

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
2-й тайм
2 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2'     1:1 Месси – 26'     2:1 Месси – 30'    

37-летний нападающий получил травму во время финального матча Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшегося 14 июля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 € млн.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС Восточной конференции, записав в свой актив 59 очков.

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