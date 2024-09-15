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«Реал» не заслуживал победы, было сложно». Анчелотти — об игре с «Реалом Сосьедад»

«Реал» не заслуживал победы, было сложно». Анчелотти — об игре с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру «сливочных» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0).

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

«Матч получился сложным, мы, наверное, даже не заслуживали победы, поскольку «Сосьедад» играл очень хорошо. В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока. Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют

Я очень доволен, но только результатом. Критика игры будет позже. Думаю, это будет критическая оценка того, что пошло не так, но при наличии важных трёх очков», — приводит слова Анчелотти Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков.

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