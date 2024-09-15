«Реал» не заслуживал победы, было сложно». Анчелотти — об игре с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру «сливочных» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0).
«Матч получился сложным, мы, наверное, даже не заслуживали победы, поскольку «Сосьедад» играл очень хорошо. В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока. Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют
Я очень доволен, но только результатом. Критика игры будет позже. Думаю, это будет критическая оценка того, что пошло не так, но при наличии важных трёх очков», — приводит слова Анчелотти Marca.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков.
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