«Реал» не заслуживал победы, было сложно». Анчелотти — об игре с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру «сливочных» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Матч получился сложным, мы, наверное, даже не заслуживали победы, поскольку «Сосьедад» играл очень хорошо. В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока. Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют

Я очень доволен, но только результатом. Критика игры будет позже. Думаю, это будет критическая оценка того, что пошло не так, но при наличии важных трёх очков», — приводит слова Анчелотти Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков.

Материалы по теме Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в матче с «Реалом Сосьедад»

Необычные названия футбольных клубов: