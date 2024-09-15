«Лучше бы я поспал». Карпин – о встрече руководителей клубов РПЛ с главой судейства РФС

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о встрече руководителей клубов РПЛ с с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

«Я уже говорил, что был только на первом часу. Послушал статистику, которую предоставил Мажич. Ее можно разложить в любую пользу. Цифры ни о чем не сказали. Провел абсолютно бесполезный час. Лучше бы я поспал, отдохнул и восстановился после 13‑часового переезда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» проиграл «Краснодару» со счётом 0:2. На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

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