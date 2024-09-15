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Лионель Месси оформил дубль за четыре минуты в первом матче после травмы

Лионель Месси оформил дубль за четыре минуты в первом матче после травмы
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В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Филадельфию Юнион».

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
2-й тайм
2 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2'     1:1 Месси – 26'     2:1 Месси – 30'    

На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Интер Майами» дубль за четыре минуты оформил Лионель Месси. Отметим, аргентинец впервые за два месяца вышел на поле после травмы голеностопа, которую получил во время финального матча Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшегося 14 июля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 € млн.

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