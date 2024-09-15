Генич отреагировал на шесть забитых голов в матче «Локомотива» с «Оренбургом» в РПЛ
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе московского «Локомотива» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16' 1:1 Сахархизан – 36' 1:2 Батраков – 39' 2:2 Сахархизан – 61' 2:3 Ньямси – 86' 2:4 Сарвели – 90+6'
«Шикарнейшая игра в Оренбурге! Все точно проснулись!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м. Первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков в восьми встречах.
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