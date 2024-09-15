Лионель Месси забил 840 голов голов в профессиональной карьере

В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Филадельфию Юнион». На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Интер Майами» дубль за четыре минуты оформил Лионель Месси. Второй гол стал для аргентинца 840-м в профессиональной карьере.

Отметим, аргентинец впервые за два месяца вышел на поле после травмы голеностопа, которую получил во время финального матча Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшегося 14 июля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 € млн.

Материалы по теме Лионель Месси оформил дубль за четыре минуты в первом матче после травмы

Сын Суареса не поздоровался с Месси: