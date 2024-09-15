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Гвардиола высказался о Холанде на фоне трагедии в семье норвежца

Гвардиола высказался о Холанде на фоне трагедии в семье норвежца
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Эрлинге Холанде, у которого произошла трагедия в семье. Ранее сообщалось, что у норвежца умер близкий друг — Ивар Эггья, шафер на свадьбе его отца Алфи Холанда, с которым у Эрлинга были близкие отношения с самого его рождения. Он считал его своим дядей.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 1'     1:1 Холанд – 19'     2:1 Холанд – 32'    

«Я бы сказал, он в лучшей форме, но прошло всего четыре матча. Я не спрашивал, готов ли он к матчу. Если бы он не был готов, он бы пришёл ко мне. Он невероятное оружие. Конечно, было тяжело. Мы стараемся заботиться обо всех здесь, и если у кого-то проблемы, мы остаёмся рядом. Нужно быть сильным. Может быть, надо на 90 минут забыть о личной жизни, если жизнь даёт тебе удар в лицо», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в матче четвёртого тура АПЛ. В этой встрече Холанд оформил дубль.

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