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Гвардиола обратился к тренеру «Брентфорда» после победы в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о главном тренере «Брентфорда» Томасе Франке после победы в очном матче 4-го тура английской Премьер-Лиги со счётом 2:1.

«Это вопрос времени перед тем, как ты [Томас Франк] присоединишься к крупному европейскому клубу...

«Брентфорд» получил хорошего менеджера, но Франк уйдёт в большой клуб», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

После этой победы в активе «Сити» стало 12 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на восьмом месте.

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