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В «Краснодаре» отреагировали на слухи о том, что отправили Кривцова в дубль за интервью

В «Краснодаре» отреагировали на слухи о том, что отправили Кривцова в дубль за интервью
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Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал слухи о том, что полузащитника Никиту Кривцова отстранили от тренировок с основным составом. Ранее сообщалось, что Кривцова отправили в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за интервью, не согласованное с клубом. При этом, Кривцов вышел в стартовом составе в матче «Ростовом» (2:0) и провёл на поле 79 минут.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 77'    

«Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать», — приводит слова Оленина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кривцов принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол.

Напомним, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пропускал матч восьмого тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) из-за перебора жёлтых карточек.

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