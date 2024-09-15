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Атланта Юнайтед — Нэшвилл, результат матча 15 сентября 2024, счёт 0:2, МЛС

«Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Нэшвиллу» в матче МЛС
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«Атланта Юнайтед» уступила «Нэшвиллу» в матче МЛС. Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 0:2.

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
0 : 2
Нэшвилл
Нэшвилл
0:1 Майл – 5'     0:2 Мухтар – 76'    

На пятой минуте счёт в матче открыл американский хавбек «Нэшвилла» Алекс Майл. На 76-й минуте окончательный счёт в игре установил немецкий хавбек гостей Хани Мухтар.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провёл весь матч, но не отметился результативными действиями.

Отметим, «Нэшвилл» одержал первую победу, прервав серию из восьми поражений подряд.

На данный момент «Атланта» занимает 21-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 31 очко. «Нэшвилл» находится на 24-м месте, записав в свой актив 29 очков.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Интер Майами», а «Нэшвилл» проведёт матч с «Чикаго Файр». Оба матча пройдут 19 сентября.

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